Proseguono le ricerche dei due ragazzi veneti scomparsi. Il soccorso alpino di Sesto in queste ore, con l'ausilio di un elicottero, sta controllando anche i bivacchi in quota, come i rifugi Comici, Locatelli e Pian di Cengia. Visto che l'autovettura comunque non è stata localizzata in zona si tratterebbe di una operazione ad esclusione, per non trascurare ogni possibile eventualità.



