Nessun veto dei Freiheitlichen su Fdi, 'conta il programma'

I Freiheitlichen non pongono nessun veto su un'eventuale giunta con Fratelli d'Italia, quello che conta è il programma di coalizione. Lo ha detto il segretario facente funzioni del partito, Otto Mahlknecht, dopo l'incontro con la Svp nell'ambito del primo giro di consultazioni.

"E' stato un incontro costruttivo ed amichevole, durante il quale abbiamo illustrato le nostre posizioni, che tra l'altro sono note", ha detto Mahlknecht, indicando i temi integrazione, sicurezza, sociale e casa. "La conditio sine qua non è un programma di coalizione articolato che definisca esattamente gli obiettivo. In questo modo i partiti e gli elettori sapranno in che direzione andrà la Provincia nei prossimi cinque anni".

"Non abbiamo problemi con nessuna forza politica presente in consiglio. Siamo un partito di destra liberale e ovviamente abbiamo meno punti d'incontro con la sinistra. Nessuno comunque è escluso. Nessun problema neanche con Fratelli d'Italia", ha ribadito il rappresentante dei Freiheitlichen. "La palla è alla Svp che dovrà decidere con chi fare altri incontri", ha concluso.



