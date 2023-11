Köllensperger (Team K), 'FdI? Non è giusto partire con veti'

"Non è giusto partire con dei veti, oggi che le elezioni sono passate Vedremo quello che ci sarà sul tavolo, anche se per noi, oggi, è comunque difficile immaginarlo". Lo ha detto Paul Köllensperger, leader del Team K, dopo le consultazioni con la Svp sulla formazione della nuova giunta provinciale altoatesina, a proposito di eventuali veti del suo movimento nei confronti di Fratelli dìItalia.

"Le elezioni sono passate, bisogna fare i conti con i risultati; ci sono delle possibilità ed altre formule che matematicamente non sono possibili - ha detto ancora Köllensperger - e poi bisogna avere la serietà di parlare di contenuti e di valori. Certi valori e certi contenuti saranno incompatibili, ma, se si trova una compatibilità, bisogna ragionarci sopra perché è anche una questione di responsabilità".

Su un'eventuale partecipazione ad una giunta che comprenda FdI, il consigliere provinciale del Team K ammette che "ad oggi noi facciamo una grandissima fatica con un partito centralista, nazionalista, molto a destra, ma bisogna capire che direzione prenderà questa trattativa, quali saranno i patti, cosa alla fine sarà scritto, perché qui bisogna governare e non parlare dei massimi sistemi. Se ci sarà una compatibilità, difficile ad oggi da vedere, ci prenderemo le nostre responsabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA