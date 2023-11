Bianchi (Lega), "è esagerato scomodare il Papa"

In riferimento alle dichiarazioni del consigliere provinciale Marco Galateo (FdI) il consigliere provinciale Christian Bianchi (Lega) sostiene che "è esagerato scomodare il papa per attribuire due assessori a chi rappresenta il 26% della popolazione altoatesina, basta volverlo".

"In questi giorni prende vigore la discussione sul tema del secondo assessore italiano in giunta. Per alcuni osservatori questo tema potrebbe essere, a prima vista, solo un tema di poltrone, ma in realtà così non è. E' invece un tema essenziale, sotto molti punti di vista, che partono essenzialmente dal diritto di rappresentatività di un gruppo linguistico, quello italiano, che non può essere sottovalutato da nessuno, a partire dalla Svp", aggiunge Bianchi. "Pare infatti quantomai inaccettabile, che nei ragionamenti della Svp ci sia una equiparazione tra il gruppo linguistico italiano e quello ladino. Un assessore a testa, sia per il gruppo linguistico che rappresenta il 26% della popolazione, sia per quello che rappresenta il 4%: evidentemente c'è qualcosa che non funziona", così Bianchi.

"Perché è pur vero che la legge elettorale che stabilisce le regole per la formazione della giunta offre la "possibilità" di coinvolgere i giunta un componente ladino, ma questa resta una facoltà, e non un obbligo" Per Bianchi questa visione è "alquanto distorta, e rappresenta il livello di considerazione che in generale viene attribuito agli italiani di questa terra".

"Se la Svp vuole coinvolgere il componente ladino, lo può fare in vari modi, diversi: o chiedendo ad entrambi i gruppi linguistici di rinunciare alla Presidenza del Consiglio, affidandola appunto al gruppo linguistico ladino, o verificando nelle norme, attuali o future, come far coesistere queste esigenze di rappresentanza. Oppure, il calcolo proposto in questi giorni dall'Avv. Crisafulli mi pare sia chiaro, e certamente può risolvere il problema trovando spazio, in una giunta a 11, a 8 tedeschi, 2 italiani ed 1 ladino. La soluzione è a portata di mano, tra noi terrestri, senza scomodare qualcuno più in alto… che purtroppo in questi giorni ha problemi ben più gravi da risolvere", conclude Bianchi.



