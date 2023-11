Ruba furgone carico di carne, rintracciato dalla Squadra mobile

La Squadra mobile di Trento ha arrestato un bolzanino di 57 anni per il furto di un furgone carico di carne. Il proprietario lo aveva lasciato questa mattina verso le 9 con le chiavi sul quadro mentre scaricava della merce in via Suffragio ma dopo aver consegnato non ha più trovato il veicolo. La polizia, informata dal furto, si è messa sulle tracce del ladro, trovandolo qualche ora più tardi fermo nell'area di servizio del distributore Esso di via Viale Verona, dove è stato fermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA