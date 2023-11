Incidente sul lavoro in Trentino, tecnico ferito da un'esplosione

Incidente sul lavoro in Trentino.

Un uomo di 43 anni, L.D., tecnico manutentore della ditta Mambelli, è rimasto ferito in seguito ad una esplosione mentre stava lavorando. Dalle prime informazioni, l'uomo stava controllando la caldaia che si trova nell'autolavaggio dell'officina Autosarca alle Sarche, in Trentino.

L'incidente si è verificato verso le 9.40 di questa mattina. Dalle prime informazioni la caldaia era nuova ed è scoppiata al primo avvio. L'autolavaggio si trova distante dalla struttura principale, quindi i danni sono stati contenuti. Sul posto i vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento, i volontari di Calavino, il personale sanitario, i carabinieri e gli ispettori dell'Uopsal della Provincia di Trento. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Sono in corso accertamenti. Il ferito, che sarebbe rimasto ustionato al volto e alle braccia, è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.



