A Trento sabato 18 novembre inaugurazione dei mercatini

Le 72 casette del mercatino di Natale di Trento saranno ospitate in piazza Fiera e in piazza Mostra dal 18 novembre al 7 gennaio. Sabato 18 novembre è prevista l'inaugurazione di Trento città del Natale: quel giorno verranno accese le luci delle strade e delle piazze, mentre alle 17 in piazza Duomo verrà proposta una storia natalizia sul significato del dono. A seguire - informa una nota - verranno accese le luci dell'albero di Natale di piazza Duomo e ci sarà un "time out" lanciato dai ragazzi del progetto Tuttopace.

Due casette del mercatino di Natale ospiteranno ogni giorno dal 25 novembre al 7 gennaio, dalle 10 alle 19.30, un gruppo di associazioni di volontariato della provincia, dal momento che Trento sarà Capitale europea del volontariato nel 2024. Al volontariato sarà dedicata anche la nuova edizione di Lhuman, il progetto dell'artista Federica Giulia Marchi: ogni sabato pomeriggio dal 18 novembre al 30 dicembre, quattro cortei di artisti attraverseranno la città in direzione piazza Cesare Battisti, dove avrà luogo un'esibizione a cura del liceo Bonporti di Trento. L'opera d'arte partecipativa che ne nascerà, e che sarà esposta a fine dicembre nelle sale della fondazione Caritro, sarà curata dal pittore Matteo Boato, e consisterà in quattro tele dipinte da volontari provenienti da altrettanti ambiti: vigili del fuoco, lavoratori al servizio delle persone più fragili, volontariato internazionale e pro loco.

Per il periodo natalizio, piazza Dante ospiterà uno spazio dedicato ai bambini, con la pista per gli slittini e la ruota panoramica, mentre in piazza Santa Maria Maggiore sarà collocato un presepe in legno realizzato dagli studenti del Liceo artistico Vittoria di Trento e dal centro di formazione professionale Enaip di Villazzano. Nel parco dei fratelli Michelin, alle Albere, per il secondo anno di fila ci sarà una pista di pattinaggio da 200 metri quadri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA