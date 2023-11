Josef Noggler è stato eletto presidente provvisorio del Consiglio provinciale di Bolzano.

L'esponente della Svp ha ricevuto 28 dei 35 voti possibili. Una scheda è andata alla Verde Brigitte Foppa, una è stata nulla e cinque sono state bianche. Nelle scorse ore si era ipotizzato la nomina di Hubert Messner, in quanto consigliere più anziano, ma alla fine si è deciso di confermare, anche se in via provvisoria, il presidente uscente Noggler.



