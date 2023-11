Acconto su 'extraprofitti', l'assemblea A22 dà il via libera

Si è tenuta stamattina l'assemblea dei soci di Autostrada del Brennero. Il consesso ha dato il proprio assenso affinché il Cda deliberi il versamento nelle casse dello Stato di 70 milioni di euro, come stabilito dal decreto del Governo "Milleproroghe" convertito nella legge 14 del 24 febbraio 2023 in materia di "extraprofitti". La decisione, immediatamente deliberata dal Consiglio di amministrazione - sottolinea una nota - è stata assunta con riserva di ripetizione, nell'ottica di uno spirito di costruttiva collaborazione con lo Stato e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante sia ancora pendente al Tar del Lazio il ricorso presentato dalla società, che non reputa di aver conseguito alcun presunto 'extraprofitto' durante il periodo di proroga, avendo continuato ad ammortizzare gli investimenti fatti, a realizzarne altri e a garantire manutenzioni ordinarie e straordinarie capaci di mantenere sempre l'arteria al suo massimo grado di efficienza possibile.





