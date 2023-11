Latitante catturato mentre festeggia il compleanno

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno catturato, nella locride, un latitante, di cui non è stato reso nota l'identità, destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trento. L'uomo, che è stato sorpreso dai finanzieri mentre assieme ai familiari stava festeggiando il proprio compleanno, era sfuggito alla cattura nello scorso mese di maggio nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di finanza di Trento, coadiuvata da personale dello Scico e sotto la direzione della Procura distrettuale trentina. L'inchiesta aveva visto il coinvolgimento di 47 soggetti, di cui 26 di nazionalità estera (Colombia, Marocco, Albania e Siria).

Sulla base delle risultanze investigative, l'uomo è accusato di fare parte di un'associazione per delinquere a carattere transazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal traffico internazionale di sostanze stupefacente in favore dai cartelli sud americani, attraverso una fitta rete di broker internazionali.

Le indagini che hanno portato all'individuazione dell'organizzazione sono state svolte attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale giudiziaria di 27 paesi esteri (tra i quali gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, la Spagna e la Colombia) e dei canali di cooperazione internazionale di polizia.



