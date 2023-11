Il 2 dicembre trasporti pubblici gratuiti nell'Euregio

Viaggi gratuiti da Kufstein a Borghetto: sabato 2 dicembre, tutti i possessori di un Alto Adige Pass, di un EuregioFamilyPass, di un abbonamento annuale, per anziani o semestrale potranno utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici in tutta l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Sono esclusi i treni a lunga percorrenza come Frecciargento, Railjet, Eurocity e Intercity (ICE). La giornata d'azione vuole essere un incentivo per tutti i cittadini e gli ospiti su entrambi i versanti del Brennero a utilizzare più spesso i mezzi pubblici, contribuendo così a ridurre l'onere sulle strade, sulle città e sull'ambiente.

Che si tratti di una gita, dello shopping natalizio o di una visita ai parenti, il 2 dicembre tutti coloro che sono in possesso dell'Alto Adige Pass, dell'EuregioFamilyPass o di un abbonamento ai trasporti pubblici in Tirolo, Alto Adige e Trentino potranno viaggiare gratuitamente su tutti i treni locali, gli autobus e alcuni collegamenti funiviari dell'intera Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, esplorando l'Euroregione in modo comodo, sicuro e senza ingorghi. Un'ottima occasione per consentire agli utenti del trasporto pubblico di recarsi ai numerosi mercatini di Natale nei tre territori dell'Euregio in modo sostenibile e gratuito.

"Questa giornata d'azione si sempre è rivelata un grande successo e nelle precedenti edizioni molti passeggeri e famiglie approfittano di questa opportunità per viaggiare senza auto ed esplorare la propria provincia o una provincia vicina in autobus e treno", commenta il presidente dell'Euregio, Arno Kompatscher.





