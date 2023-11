Cade e batte la testa mentre arrampica, climber in ospedale

Un arrampicatore è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente che si è verificato poco prima delle 11 sulla via 'Nane-Lino', sulle placche zebrate di Dro, in Trentino. Il climber, primo di una cordata di tre persone, era al secondo tiro di corda della via - lunga circa 300 metri - quando ha perso l'appiglio cadendo per cinque-sei metri e sbattendo la testa contro la parete. L'uomo ha inizialmente perso conoscenza ma si è ripreso quasi immediatamente, nel frattempo i compagni di cordata hanno chiamato il 112: sul posto l'elicottero ed il personale del Soccorso alpino della Stazione di Riva del Garda.

Il tecnico ha recuperato il ferito a bordo, preso in carico dai sanitari e trasportato a Trento, mentre i due compagni di cordata sono rientrati autonomamente.



