Svp al bivio tra giunta con centrodestra e centrosinistra

La Svp si trova a un bivio. Inizia infatti lunedì prossimo il primo giro di consultazioni con tutti i partiti eletti il 22 ottobre in consiglio provinciale. Non è scontata una coalizione con Fdi, Lega e Freiheitlichen, data da molti per certa subito dopo il voto, visto l'approccio tradizionalmente pragmatico della Volkspartei con chi governa a Roma.

La scelta si fa però più complessa in vista delle elezioni europee. La Svp necessita infatti di un'alleanza con un partito nazionale per garantire l'elezione di un suo rappresentante al parlamento europeo. Nel 2019 Herbert Dorfmann fu, infatti, eletto grazie ad un accordo con Forza Italia. Per questo motivo non è del tutto tramontata l'ipotesi di una giunta con il Pd.

Verdi e Team K completerebbero la cosiddetta "coalizione Giamaica" (per i colori dei partiti).

La strada comunque è in salita per il governatore Arno Kompatscher, che dovrà gestire anche le diverse anime del suo partito. Il nuovo esecutivo va presentato entro gennaio.

Sempre lunedì si riunisce il consiglio provinciale per la seduta costituente. L'ufficio di presidenza sarà eletto solo in via provvisoria in attesa della formazione della giunta.



