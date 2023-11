Incidenti sul lavoro, un ferito grave in Val Venosta

Un incidente sul lavoro si è verificato in mattinata in Val Venosta nei frutteti fra Corzes e Allis. Un lavoratore agricolo è stato gravemente ferito. Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe caduto da una piattaforma di sollevamento e si sarebbe procurato un trauma cranico. Sono intervenuti la Croce bianca con un'ambulanza di soccorso, il medico d'urgenza e l'elicottero della protezione civile Pelikan 3. L'uomo è stato intubato e portato all'ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno aperto indagini sulle cause dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA