In Trentino in arrivo 15 nuovi posti per accoglienza Msna

Sono in arrivo 15 posti dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) a Pergine.

"Il nuovo centro potrebbe aprire già alla fine di quest'anno", spiega all'ANSA il direttore di Appm onlus Paolo Romito. I posti si aggiungono ai 60 già coperti dal sistema di accoglienza provinciale dedicato ai minori stranieri non accompagnati.

"In totale, dovremmo arrivare ad avere una capacità di accoglienza di 75-80 posti", aggiunge Romito. "Adesso dobbiamo arredare la struttura, preparare un progetto organizzativo e trovare degli operatori sociali, compito non semplice, perché non se ne trovano, soprattutto tra gli uomini", conclude il direttore di Appm onlus.



