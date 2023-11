Arriva in piazza Duomo a Trento l'albero di Natale

A un mese e mezzo dalle festività natalizie, arriva in piazza Duomo l'albero che verrà addobbato per la tradizionale manifestazione "Trento città del Natale".

L'albero è stato prelevato in località Norge, sul Monte Bondone.

"È stato scelto perché si trovava in prossimità della strada e non consentiva il passaggio del sole, con un alto rischio per la formazione del ghiaccio sulla carreggiata. Una scelta sicuramente per alcune qualità estetiche, ma anche per la sicurezza", ha spiegato la vicesindaca e assessora alla cultura, Elisabetta Bozzarelli.

Una volta terminata la rassegna natalizia, l'albero verrà tagliato e la legna sarà distribuita alla comunità del Monte Bondone. "C'è una circolarità di questo albero, che rappresenta il vero inizio di 'Trento città del Natale'. Non si tratta solo di un'iniziativa con un ritorno economico, ma anche una manifestazione che ci richiama a quei valori laici del Natale, come la solidarietà e la pace", ha concluso Bozzarelli.

"Trento città del Natale" avrà luogo dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, mentre i tradizionali Mercatini di Natale si terranno in piazza Mostra e piazza Fiera.



