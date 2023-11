Lunedì primo giro di consultazioni per la giunta altoatesina

Inizierà lunedì prossimo il primo giro di consultazioni della Svp con tutti i partiti eletti il 22 ottobre in consiglio provinciale. L'inizio - annuncia il Dolomiten - lo fanno le mini frazioni con un unico rappresentante eletto (Renate Holzeisen, Thomas Widmann, Angelo Gennaccaro e Jürgen Wirth Anderlan). Lega e Fratelli d'Italia si presenteranno invece assieme all'incontro giovedì.

Entro gennaio, dovrebbe nascere il nuovo esecutivo, che potrebbe essere di centrodestra con Svp, Fdi, Lega e Freiheitlichen e forse Gennaccaro, per garantire una maggioranza più comoda. Meno probabile una giunta di centrosinistra con Verdi, Pd e Team K.

Sempre lunedì si riunisce il consiglio provinciale per la seduta costituente. L'ufficio di presidenza sarà eletto solo in via provvisoria in attesa della formazione della giunta. Il ruolo di presidente e di vice potrebbe perciò essere ricoperto per il momento dai consiglieri più eletti dei due gruppi linguistici, Hubert Messner e Marco Galateo.

Messner ha infatti già un posto fisso in giunta, come anche gli altri due esponenti della Svp Rosmarie Pamer e Peter Brunner. Per il quarto assessore della Volkspartei, il Dolomiten vede il segretario uscente Philipp Achammer in vantaggio sul vicesindaco di Bolzano uscente Luis Walcher.



