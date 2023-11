Dal Trentino Alto Adige 83 bambini a Roma per incontrare il papa

Saranno 83 i bambini del Trentino Alto Adige che lunedì 6 novembre incontreranno papa Francesco a Roma, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dell'iniziativa "I bambini incontrano il Papa". All'evento - si apprende - prenderanno parte oltre 7mila bambini provenienti da 84 Paesi.

Il gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia, sarà il principale vettore dell'evento, con otto i treni straordinari (per circa 4.000 bambini) e 30 autobus speciali (1.450 bambini).

I bambini del Trentino Alto Adige arriveranno e ripartiranno da Roma a bordo di un Frecciarossa di Trenitalia (42 partiranno da Bolzano e altri 41 saliranno a bordo a Trento con il treno delle alle 7.12). Il rientro è previsto in serata, con partenza da Roma alle 17.50.

Durante l'evento, dove si esibiranno sul palco il Piccolo coro dell'Antoniano e il cantante Mr. Rain, quattordici bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre su ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA