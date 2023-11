Maltempo, interventi nella notte per frane e allagamenti

È prevista per mezzogiorno una nuova valutazione della situazione e dei rischi da maltempo in Alto Adige, dopo la conferma, avvenuta ieri, del livello d'attenzione Alfa della protezione civile.

Anche la scorsa notte sono continuati gli interventi dei vigili del fuoco volontari in diverse zone della provincia. A causa dei terreni saturi d'acqua si sono verificati smottamenti e frane, allagamenti e cadute di sassi ed alberi ed altri se ne prevedono per i prossimi giorni. Vigili del fuoco in azione anche a Bolzano per l'allagamento di cantine e garage. L'acqua ha provocato disagi al traffico nella galleria del Virgolo.

Le precipitazioni proseguiranno nella giornata di oggi e nel fine settimana, anche se meno intense. Il limite delle nevicate si abbasserà fra 1.000 m e 1.300 m di quota. A causa dell'abbassamento dell'altitudine delle precipitazioni nevose, la protezione civile invita le persone in viaggio sulle strade della provincia a premunirsi dell'attrezzatura invernale.

Prosegue il monitoraggio dei corsi d'acqua: è stato calcolato un potenziale di pericolo moderato per il corso inferiore dei fiumi Isarco e Adige. Potrebbero seguire altre piccole ondate di piena, che potrebbero portare a un ulteriore innalzamento dei livelli dell'acqua. Dal punto di vista idrogeologico, si prevedono frane superficiali e piccole inondazioni. L'unica diga per la quale si stanno adottando misure è quella di Fortezza.





