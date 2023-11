Maltempo, in Alto Adige massima allerta fino a domani

In Alto Adige resta confermato fino a domani il livello di attenzione Alfa. Lo ha stabilito la Commissione di valutazione dell'Agenzia per la protezione civile.

La situazione è migliorata, ma i servizi di emergenza sono ancora al lavoro sulle strade, alcune delle quali sono chiuse alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti 70 volte, tra ieri notte e la mattinata odierna, in alcune zone particolarmente colpite dal maltempo. Questa mattina, intorno alle 11, a Egna, il pendio sotto un edificio in cui si stavano svolgendo dei lavori di costruzione, oggi fermi, ha iniziato a franare. Due piccoli escavatori sono stati travolti dalla frana.

Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti di un condominio, che si trova proprio ai piedi del pendio, hanno dovuto essere evacuati.

Smottamenti e frane si sono avuti anche a Mules, Solda, Montagna, San Leonardo in Passiria e in Val Sarentino, dove la statale, all'altezza della frazione di Ponticino, è stata chiusa al traffico a causa di uno smottamento, ma la riapertura di una corsia è prevista nel pomeriggio. "Sussistono al momento rischi idrogeologici e si prevedono nevicate, motivo per cui il livello di attenzione Alfa sarà mantenuto fino a mezzogiorno di domani", riassume Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la protezione civile.

"Il bollettino di allerta prevede ancora un potenziale di pericolo moderato (arancione) per movimenti di massa e colate detritiche nella giornata odierna, che scenderà a livello giallo nella giornata di domani, sabato 4 novembre", riferisce Willigis Gallmetzer, direttore del Centro di allerta provinciale.

"La notte scorsa sono caduti tra i 40 e i 60 litri di pioggia per metro quadrato, in alcuni punti fino a 80 litri per metro quadrato, soprattutto nei versanti meridionali", riferisce Dieter Peterlin, dell'Ufficio meteorologia. A Salorno si è registrato il picco con 90 litri per metro quadrato.

Il ciclone mediterraneo si sposterà verso Est nel pomeriggio e le precipitazioni si interromperanno per una giornata. Tra sabato e domenica, tornerà a piovere, ma le precipitazioni saranno di lieve entità. La situazione dei torrenti e dei fiumi principali risulta stabile.



