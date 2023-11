Maltempo, cala la pioggia in Trentino e arriva la prima neve

Le precipitazioni che nel corso della notte hanno subito una attenuazione, sono tornate questa mattina presto ad interessare tutto il territorio in modo diffuso ma meno intenso rispetto alla serata di ieri (attualmente con una intensità di circa 3-5 mm/h e più intermittenti); il limite delle nevicate è in calo e attualmente si attesta a 1800 m sui settori occidentali e 2000 m su quelli orientali. La perturbazione continuerà per l'intera mattinata apportando su gran parte del territorio ulteriori 15-25 mm complessivi. Non sono previste precipitazioni significative a partire dal pomeriggio odierno. Lo comunica la Protezione civile del Trentino.

I nivometri automatici di Meteotrentino segnalano che a Malga Bissina sono caduti 120 centimetri di neve fresca e - riferisce Meteo Rospach - non sono mancate le raffiche di vento in alta montagna, con 120.7 km/h al Rifugio Telegrafo sul Baldo e e 98.1 km/h al Rifugio P. Marchetti allo Stivo. La neve è caduta su tutti i passi Dolomitici e anche a Canazei, in valle di Fassa e, più in generale, a quote sopra i 1800 metri circa.



