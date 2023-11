"Verso le elezioni europee, serie di incontri a Rovereto

"Verso le elezioni europee" è il titolo di una serie di incontri formativi, organizzati dal Comune di Rovereto in collaborazione con la direzione generale "comunicazione" della Commissione europea, per rendere informati i cittadini e soprattutto i più giovani, sull'importanza dell'Unione europea e delle prossime elezioni che si terranno a giugno 2024.

Sono tre gli appuntamenti in agenda: il 3 novembre, il 16 febbraio e il 9 maggio. Per ciascuna delle tre date si prevede un incontro mattutino dedicato alle scuole, dalle 10.30 alle 12.30, e uno serale dedicato alla cittadinanza, dalle 18.00 alle 20.00, presso la Sala Filarmonica di Rovereto. L'intento è quello di offrire ai cittadini spazi di dialogo e confronto, approfondendo lo stato di avanzamento delle competenze dell'Unione europea, nonché il meccanismo delle elezioni per il Parlamento europeo, con gli schieramenti e le famiglie politiche che lo animeranno. Il primo appuntamento "Ue: un livello di governo che puoi plasmare", tratterà il tema delle competenze e dei poteri dell'Unione europea e di come si possa intervenire sulle politiche che vengono da Bruxelles attraverso il voto. Nel corso della serata interverranno Alessandro Giordani della Commissione europea, Jens Woelk della Scuola di studi Internazionali dell'Università di Trento, i Centri Europe Direct di Bolzano, Trento e Verona e i consiglieri membri della rete Costruire l'Europa con i consiglieri locali.



