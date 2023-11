Jannik Sinner si trasforma nel guerriero della notte e supera in rimonta, in un match non facile, lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-7 7-5 6-1 nell'esordio di Parigi-Bercy terminato alle 02.36 della notteì.

Due long match di oltre tre ore (Dimitrov-Medvedev e Zverev-Humbert) costringono l'altoatesino a scendere in campo ben oltre la mezzanotte a tre giorni dallo strepitoso successo di Vienna sul russo Daniil Medvedev.



