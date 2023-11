Mascherine cinesi, chiesto il rinvio a giudizio

Per il caso delle "mascherine cinesi", i dispositivi di protezione individuale importati dalla Provincia tramite il gruppo Oberalp, nei primi mesi della pandemia, che si erano poi rivelati inutilizzabili, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore generale dell'Azienda sanitaria altoatesina (Asl), Florian Zerzer, per il responsabile dell'unità Covid, Patrick Franzoni, e per l'amministratore delegato del gruppo Oberalp, Christoph Engl e per il gruppo Oberalp stesso. Ai tre è contestata l'ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture ai danni dell'Asl, a Engl anche quella di truffa e frode nelle pubbliche forniture ai danni di Asl e Protezione civile nazionale. A Franzoni viene contestata anche truffa all'Asl e false attestazioni per alcune omesse timbrature dell'uscita dal lavoro. Per Oberalp, la Procura ipotizza un illecito amministrativo "per non aver predisposto alcun modello di organizzazione preventivo idoneo a evitare la commissione di reati del tipo di quelli realizzati". Sono state stralciate le ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti ipotizzate in un primo momento per Zerzer e Engl e quella di frode nelle pubbliche forniture in danno a Croce rossa austriaca e Land Tirol ipotizzate per Engl.



