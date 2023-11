In Muncipio a Bolzano deposte corone in onore dei Caduti

Alla presenza di autorità politiche civili e militari, si sono tenute a Bolzano le cerimonie ufficiali in onore dei Caduti di tutte le guerre promosse congiuntamente dalla Città capoluogo e dal Comando delle Truppe Alpine.

Alla deposizione di corone in onore dei Caduti per la patria, per la libertà e per la pace in municipio, è seguita la celebrazione della S. Messa presso la parrocchia del Comprensorio Militare Druso.

Alle 10.00, in piazza Municipio, con i militari schierati e alla presenza dei rappresentanti dell'Anpi e delle associazioni combattentistiche e d'arma, il sindaco, Renzo Caramaschi, il vice presidente della Provincia, Giuliano Vettorato, il commissario del governo, Vito Cusumano ed il comandante delle Truppe Alpine, gen. Ignazio Gamba , hanno deposto le corone sulla lapide che nella corte interna del palazzo municipale, ricorda i Caduti per la Patria, la Libertà e la Pace.

Sabato 4 novembre, alle ore 09.30, è in programma la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (Piazza Walther) con la consegna delle onorificenze "Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Alle ore 11.00, sarà inaugurata la "Cittadella delle Forze Armate" (Caserma Vittorio Veneto).

Domenica 5 novembre, alle ore 09.30, avrà luogo una cerimonia religiosa e la deposizione di corone in onore dei Caduti di tutte le guerre al Cimitero militare di San Giacomo.



