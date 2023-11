Brennero: merci dalla gomma alla rotaia, per Tt 'non funziona'

"Al Brennero il trasferimento del trasporto merci dalla gomma alla rotaia non funziona". A dirlo è la Tiroler Tageszeitung che mette in evidenza che dal 2010 la percentuale delle merci trasportate su rotaia continua a scendere. "Mentre in Austria di tutte le merci trasportate il 30 per cento viaggia su rotaia, sull'asse del Brennero solo il 27 viaggia in questo modo", fa sapere la Tt. Nonostante i divieti per i tir in Tirolo, contro i quali si batte il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, i trasporti su strada sono in aumento e raggiungono il 73 per cento.

"Questo significa che il trasporto su strada rispetto alla rotaia è più conveniente", dice l'assessore al traffico tirolese, René Zumtobel (Spoe) alla Tt di Innsbruck. Secondo l'assessore sarebbe necessario un aumento delle tariffe autostradali nel corridoio Monaco-Verona. "Se questo non avviene non ci sarà mai una concorrenza leale fra i due mezzi di trasporto", afferma Zumtobel.

Per la Tt la politica dei trasporti nell'Ue, però, va in un'altra direzione. "In media le merci trasportate su rotaia nell'Unione europea sono il 17 per cento, in Germania il 19 per cento e in Italia solo il 13 per cento", fa sapere la Tt.

In un commento nelle pagine interne, la Tt di Innsbruck afferma che "la politica dei trasporti nell'Ue è indirizzata verso il trasporto su gomma, perché è più redditizio".

Intanto a causa della giornata festiva di ieri che impone lo stop ai transiti per i mezzi pesanti oggi sull'autostrada del Brennero in direzione nord c'è nuovamente una colonna di tir da Chiusa fino al Brennero.



