Sgomberate baracche abusive all'ex Carbochimica di Trento

A partire dalle 6 di mattina, il personale della Questura di Trento, assieme a carabinieri, Polizia locale e vigili del fuoco, ha dato esecuzione all'ordinanza di sgombero dell'area ex Carbochimica occupata da alcuni baraccamenti abusivi. Il provvedimento - apprende l'ANSA - è stato firmato dal sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, per ragioni di igiene pubblica e per consentire i carotaggi esplorativi previsti per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento.

Lo sgombero, coordinato dalla Questura, ha richiesto l'impiego di una quarantina di operatori, tra cui dei veterinari per la presenza di alcuni cani. Sono state identificate e trasferite sette persone.

Gli operai comunali sono al lavoro per la rimozione dei baraccamenti abusivi e per il ripristino dell'area.



