Maltempo Trentino, riaperte le ferrovie Trento-Malè e Valsugana

È stata ripristinata la circolazione sulle linee ferroviarie locali Trento-Malè e Valsugana, che erano state chiuse in conseguenza del maltempo che ha colpito il Trentino a partire da ieri. I servizi ferroviari sono dunque ripresi. Durante l'interruzione erano stati predisposti servizi di trasporto sostitutivi mediante autobus.

La linea Trento-Malè era stata interrotta nel tratto tra Trento e Mezzolombardo, alla confluenza tra Adige e Noce, a causa dell'arrivo della piena dell'Adige all'altezza di San Michele. La linea della Valsugana era stata interrotta tra Trento e Pergine per la caduta di massi.

Per quanto riguarda la viabilità, è stata riaperta la statale 240 Dir, di collegamento tra Nago e Arco e ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti da Rovereto ad Arco.

Entro la serata è prevista inoltre la riapertura della Ss249 Gardesana est, dopo che saranno conclusi i lavori di sistemazione, sia in Trentino a Tempesta (dove si è verificata una colata di acqua e detriti), che in Provincia di Verona, a Navene di Malcesine.

Gli esperti di Meteotrentino prevedono per oggi schiarite via via più ampie con temperature in forte calo e locali brinate nella prossima notte. Domani, Ognissanti, sono previste schiarite con locali nubi basse al primo mattino, in seguito annuvolamenti e non è esclusa la possibilità di deboli piogge.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA