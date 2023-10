Maltempo in Trentino,interrotte Trento-Malè e ferrovia Valsugana

Proseguono gli interventi legati alle forti piogge che, nella notte, hanno causato frane, allagamenti ed esondazioni in diverse località del Trentino.

Fino ad ora - si apprende - sono caduti mediamente tra i 70 e i 110 millimetri di pioggia, con punte superiori a 150 mm. I radar mostrano temporali in movimento verso nord.

Per ragioni di sicurezza è stata chiusa la ferrovia Trento-Malè nella piana Rotaliana, nel tratto tra Trento e Mezzolombardo alla confluenza tra il fiume Adige e il torrente Noce a causa dell'arrivo di un'ondata di piena all'altezza di San Michele. Sono previsti bus sostitutivi almeno fino a mezzogiorno. Interrotta anche la linea della Valsugana tra Trento e Pergine per caduta massi, anche in questo caso sono attivi i bus sostitutivi.

Agli allagamenti e smottamenti registrati nella notte, si aggiungono l'esondazione del rio Val Ussaia a Mezzana, in val di Sole, e numerosi attraversamenti di acqua e ghiaia sulle strade, in particolare sulla Sp88 della Val di Gresta da Ronzo Chienis a Loppio.

Nella notte tre abitazioni sono state evacuate a Nago Torbole in località Tempesta, mentre una famiglia ha lasciato la propria casa a Tiarno di Sopra in località Licalì, dove era bloccata a causa di una frana. Nella zona industriale di Storo, una famiglia è stata costretta ad abbandonare per qualche ora la propria residenza in seguito all'esondazione del torrente Palvico. A Pieve di Ledro alcuni residenti hanno lasciato invece i pianterreni e i piani rialzati. Al fine di favorire il deflusso del Rio Salone, ad Arco, è stato demolito un ponte pedonale di proprietà comunale.

Dalla tarda mattinata è atteso un rinforzo dei venti da nord con raffiche di Foehn in valle, localmente fino a circa 80 chilometri orari. Le temperature sono in diminuzione, lo zero termico è posto a 2.600 metri, la quota neve è in calo fino a 2.000 metri circa. Per le prossime due ore si prevedono rovesci sparsi o diffusi, localmente anche intensi e temporaleschi in esaurimento dalla tarda mattinata.



