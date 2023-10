Elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, da Pasqua 689 interventi

Da Pasqua ad oggi, Aiut Alpin Dolomites ha effettuato in totale 689 interventi di elisoccorso.

Gli interventi sono stati effettuati per emergenze sanitarie, escursionisti e alpinisti infortunati, incidenti per altre attività di tempo libero, lavoro e su strade, nonché ricerche.

Distribuiti per province, gli interventi sono stati 660 in Alto Adige, 17 in Trentino e 12 on quella di Belluno. Il totale delle persone soccorse sono state 720, di cui 395 per emergenze sanitarie, 193 per ferite, 100 illese, 32 decedute (di cui 20 a seguito di emergenze sanitarie e 12 a seguito di traumi vari).

Delle persone soccorso, 492 provenivano dall'Italia, (di cui Alto Adige 372, Trentino 6, Belluno 3), 136 da Germania e Austria e 92 da altri Paesi europei o di altri continenti.

60 interventi sono stati effettuati o conclusi con l'ausilio dei visori notturni.

In una nota, Aiut Alpin Dolomites sottolinea "la buona collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, la Centrale provinciale d'emergenza e la Heli Elisoccorso Alto Adige. Il servizio Aiut Alpin Dolomites riprenderà il 2 dicembre 2023 per la stagione invernale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA