Progetto Nordus a Trento, confermata la relazione di fattibilità

La Giunta comunale di Trento ha approvato la relazione relativa allo studio di fattibilità del progetto Nordus, confermando l'intenzione di servire l'intera tratta nord-sud con un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza e capacità. Lo scenario che si prospetta - si apprende - prevede la conferma dell'attuale ferrovia Trento-Malè con terminal a Trento centro (ma con i binari raddoppiati nella tratta tra Lavis e Trento), e l'integrazione di un sistema sviluppato sull'intera direttrice nord-sud tramite tram o Bus Rapid Transit (Brt) su corsie preferenziali.

La prima fase dello studio ha analizzato cinque scenari diversi con altrettante combinazioni tra i sistemi di mobilità.

Dei cinque scenari, tre rispettano le previsioni del 2012, con il potenziamento e prolungamento della ferrovia Trento-Malé fino a Mattarello. Tutti prevedono un sistema di collegamento completo lungo l'asta nord-sud tramite sistemi di tipo Brt o tram. L'analisi trasportistica ha poi evidenziato una sostanziale equivalenza delle soluzioni analizzate, mentre l'analisi relativa agli impatti di tipo ambientale, urbanistico e territoriale ha evidenziato un significativo maggiore impatto degli scenari che contemplano il Nordus.

La seconda fase dello studio si concentrerà sullo sviluppo degli scenari che prevedono la conferma dell'attuale ferrovia Trento Malè e l'integrazione di un sistema sviluppato sull'intera direttrice nord-sud tramite Brt o Tram. Entrambi i sistemi renderanno necessario impostare un sistema di parcheggi scambiatori e nodi multimodali, per drenare il traffico veicolare privato e trasferire l'utenza sul trasporto pubblico.

Secondo lo studio, andrà inoltre colta l'occasione dell'interramento del tratto cittadino della ferrovia, per aggirare il centro storico.

Lo scenario Brt, che necessita di minori interventi di infrastrutturazione e quindi potrà essere implementato più a breve termine, potrà essere considerato come precursore dello scenario tram.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA