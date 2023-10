Elezioni in Alto Adige, confermati i risultati preliminari

È pubblico il risultato ufficiale delle elezioni provinciali 2023, che confermano i risultati del conteggio preliminare. I tre componenti dell'Ufficio elettorale centrale, i giudici Maria Teresa Wiedenhofer, Giulia Rossi, e Fabrizio Cavallar, hanno completato la revisione dei risultati dello spoglio del 22 ottobre. L'assegnazione provvisoria dei 35 seggi del Consiglio provinciale - si apprende - non subisce alcuna modifica.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha già firmato il risultato ufficiale delle elezioni, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'Ufficio elettorale informerà via e-mail tutti gli eletti della loro nomina in Consiglio provinciale. Il prossimo passo sarà la convocazione, da parte del presidente della Provincia in carica, della prima seduta del nuovo Consiglio provinciale (lunedì 13 novembre).





