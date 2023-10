Al via il piano antismog a Trento, in vigore fino a marzo

Il Comune di Trento dà attuazione al piano di tutela della qualità dell'aria adottato dalla Giunta provinciale, che prevede una serie di provvedimenti strutturali per ridurre le emissioni di polveri fini (pm10) e degli ossidi di azoto.

A partire da mercoledì 1/o novembre, e fino al prossimo 31 marzo 2024, su tutte le strade di competenza comunale è istituito il divieto di transito dalle ore 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 di tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) a tutti i veicoli a benzina classificati "euro 0" e a quelli diesel classificati Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Nel piano si vieta il transito nelle stesse fasce orarie anche a motocicli e ciclomotori a due tempi classificati Euro 0 ed Euro 1.

Il provvedimento - informa il Comune - impone inoltre che il trasporto di carichi polverosi avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico.

Si invita poi tutta la popolazione a usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, di altri mezzi a basso impatto ambientale, oltre a gestire gli impianti di riscaldamento delle abitazioni secondo quanto previsto dalla normativa, gestendo gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.



