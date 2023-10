Sci: Cdm; troppo vento, cancellato il gigante uomini a Soelden

Lo slalom gigante uomini di Soelden, prima gara della stagione, e' stato cancellato per troppo vento prima della fine della prima manche.

La gara - con partenza gia' abbassata di molto per il vento - e' partita puntualmente alle ore 10 vedendo al comando l'austriaco Marco Schwarz. Ma dopo la prova dei primi 47 dei 73 iscritti, c'è' stata una lunghissima interruzione. Febbrili consultazioni tra capisquadra, organizzatori e meteorologi, hanno infine costretto i delegato Fis, l'altoatesino Markus Waldner, ad annullare la gara proprio per l'impossibiilta' di portare a termine regolarmente la prima manche consentendo a tutti gli atleti di gareggiare. Ancora non si sa se e dove questo gigante verra' recuperato. La prossima tappa di cdm per gli uomini saranno le due discese internazionali ad alta quota di Zermatt-Cervinia dell'11 e 12 novembre.



