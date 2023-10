Allarme incendio nella notte nella casa di riposo Don Bosco

Intorno alle ore 3:30 il corpo permanente dei vigili del fuoco insieme ai vigili del fuoco volontari di Bolzano sono stati chiamati alla casa di riposo Don Bosco in via Milano, perché era scattato l'allarme antincendio.

In un locale tecnico si era sviluppato un fumo denso che proveniva da un gruppo di continuità. Diverse batterie del sistema da 30 kW si erano fuse.

Il settore interessato è stato immediatamente isolato e ventilato con l'ausilio di ventilatori. Fortunatamente non è stato necessario evacuare gli ospiti della casa di riposo. Le batterie danneggiate sono state rimosse e portate all'esterno. I residenti della casa di riposo sono rimasti illesi, fanno sapere i vigili del fuoco.



