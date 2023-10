'L'ispettore generale' di Gogol apre la stagione Tsb a Bolzano

Al Teatro comunale di Bolzano ieri sera si è aperta la Stagione 2023|2024 del Teatro Stabile di Bolzano con "L'ispettore generale" di Nikolaj Gogol. La commedia, diretta da Leo Muscato e interpretata da Rocco Papaleo, è stata presentata in prima nazionale al Comunale di Bolzano.

"L'ispettore generale" è uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa, è stato scritta quasi duecento anni fa, ma è tragicamente attuale. "L'ispettore generale" è un'espressione emblematica del teatro gogoliano e del suo tentativo di denunciare, attraverso riso e comicità la burocrazia corrotta della Russia zarista e l'ingiustizia e il sopruso che dominano l'esistenza. Non è l'uomo a essere malvagio… è la società che lo rende tale, sembra dire Gogol.

La commedia di Gogol, in scena a Bolzano fino a domenica, è una produzione del Teatro stabile di Bolzano (TSB), del Teatro stabile di Torino - Teatro Nazionale e del Teatro stabile del Veneto (TSV) - Teatro Nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA