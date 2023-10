Chiesta la conferma dell'ergastolo per Benno Neumair

La procura della Corte d'assise d'appello di Bolzano ha chiesto la conferma dell'ergastolo, inflitto in primo grado a Benno Neumair per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri di Laura Perselli e Peter Neumair, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. La richiesta è stata formulata dalla procuratrice generale della Corte d'Appello Donatella Marchesini al termine dell'intervento della pubblica accusa. Lo scorso 19 novembre il loro primogenito era stato condannato in primo grado. L'imputato oggi non era in aula. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA