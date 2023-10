Il limiti di velocità era di 40 km/h, lui invece viaggiava a 105 all'ora. L'altra sera, verso le 22, una pattuglia della polizia locale, armata di telelaser, ha fermato un giovane meranese che a bordo delle sua vettura sfrecciava a 105 chilometri all'ora in via Roma, nel tratto all'altezza del Mc Donald's. Nei confronti del guidatore è stata elevata una contravvenzione di 724 euro. Inoltre gli è stata ritirata la patente per 16 mesi.



