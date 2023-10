Nuovi misuratori della glicemia gratuiti in Alto Adige

Circa 16.000 persone, ad oggi, usufruiscono di un misuratore di glicemia e devono ritirare regolarmente i materiali di consumo (strisce reattive, aghi pungi-dito, ecc.). Ogni anno, ad esempio, a questo gruppo di pazienti l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige distribuisce gratuitamente circa 7 milioni di strisce reattive.Tutti i pazienti diabetici e tutte le pazienti diabetiche, che devono effettuare misurazioni regolari della glicemia, potranno sostituire gratuitamente il loro precedente dispositivo con uno di ultima generazione. Ogni paziente potrà ritirare il nuovo glucometro in occasione del suo prossimo accesso in farmacia per l'abituale fornitura di strisce reattive. Il nuovo dispositivo potrà anche essere ritirato presso il Centro diabetologico di riferimento.

Per la Farmacista Responsabile del Progetto, Katia Sangermano, si tratta di un duplice vantaggio per i/le pazienti: "Poiché molte persone utilizzano ancora dispositivi di vecchia generazione, questa sostituzione garantisce che la misurazione venga effettuata con un glucometro di alta qualità e tecnicamente nuovo. Inoltre, i vecchi Piani Terapeutici cartacei verranno gradualmente digitalizzati: sarà sufficiente presentarsi in farmacia muniti sia della tessera cartacea (piano terapeutico) che della tessera sanitaria (codice fiscale). Il/la farmacista, in occasione del prossimo ritiro di materiale di consumo, si occuperà dell'attivazione digitale. Le successive consegne, che d'ora in poi saranno mensili anziché trimestrali, potranno quindi essere realizzate facilmente e comodamente tramite la presentazione della tessera sanitaria." Il Direttore sanitario Josef Widmann ringrazia le farmacie che, in questa fase, svolgono un importante ruolo di supporto, e in particolare il Presidente di Federfarma Matteo Bonvicini: "Non solo sarà possibile ritirare i nuovi dispositivi e i nuovi materiali di consumo in farmacia, ma verrà anche spiegato agli interessati e alle interessate come utilizzarli." Widmann sottolinea quanto sia importante per l'Azienda sanitaria sensibilizzare la popolazione sul tema del diabete.



