Al via i lavori per l'hub di scambio intermodale di Trento

Con lunedì 6 novembre il parcheggio denominato ex Sit di via Canestrini chiuderà definitivamente per lasciare posto alla realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità finanziato principalmente con fondi del Pnrr. Il parcheggio - informa il Comune - ospita attualmente 347 posti auto.

La prima fase di lavorazioni comporterà una modifica alla viabilità di Lung'Adige Monte Grappa. La prima fase, della durata di tre settimane, prevede l'occupazione con l'area di cantiere delle attuali corsie in direzione nord. Sulle attuali corsie in direzione sud verrà istituito il doppio senso di marcia, mentre la fermata delle corriere private (Flixbus) viene spostata nell'attuale golfo per i bus a ovest della strada.

Nella seconda fase, da metà dicembre a marzo 2024, la recinzione di cantiere verrà arretrata fino all'attuale prima corsia in direzione nord e la viabilità in direzione sud avrà nuovamente due corsie, mentre quella in direzione nord tornerà ad avere una sola corsia.

"Questo è un grande progetto, una grande occasione per la città, ma è importante che tutti sappiano cosa accadrà. Per questo abbiamo predisposto un piano parcheggi alternativo per gestire questa nuova situazione. Abbiamo approntato un servizio navette con gli altri parcheggi per ridurre al massimo i disagi", ha spiegato il sindaco Franco Ianeselli.

Per gestire la chiusura del parcheggio entro il 6 novembre verrà modificata la tariffa nel parcheggio Monte Baldo e "Duomo", con la gratuità delle prime 2 ore e l'attivazione della nuova linea N di collegamento navetta con i parcheggi all'ex Italcementi e all'ex Zuffo". Entro fine 2023 sono previsti 69 nuovi posti auto blu nel parcheggio di via Pilati e 90 nuovi posti all'ex Italcementi, dove altri cento posti arriveranno nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA