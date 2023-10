Caramaschi, 'eletti per governare, lo faremo fino alla fine'

La giunta comunale di Bolzano andrà avanti "così com'è stato fino ad ora", sino al termine della consiliatura. Lo ha chiariti il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi in risposta alle dichiarazioni a mezzo stampa dell'assessore Stefano Fattor secondo il quale, qualora in Provincia si formasse una nuova Giunta con un maggioranza diversa rispetto a quella comunale, ovvero di centrodestra, ma appoggiata da partiti che invece in Comune sostengono la coalizione di centrosinistra, la stessa giunta comunale sarebbe a forte rischio.

"Siamo stati eletti per governare - ha aggiunto Caramaschi - e lo faremo fino in fondo. Non si comprende a che titolo l'assessore Fattor abbia espresso tali posizioni, posto che oggi è stato ufficialmente smentito anche dal segretario provinciale del suo partito Bettio che è stato molto chiaro sull'argomento".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l'assessore comunale Juri Andriollo vice-segretario provinciale del Pd ed il capogruppo Pd in Consiglio comunale Alessandro Huber. Entrambi hanno ribadito come il partito e la coalizione che sostiene il sindaco siano fortemente coesi e decisi a proseguire sino al termine del mandato elettorale per continuare a garantire una "buona amministrazione" alla città.

"Non è una condizione di sopravvivenza per noi andare avanti o meno. Ovviamente - ha aggiunto il Sindaco - l'auspicio è che si possa replicare in Provincia quello che c'è già nella città di Bolzano, ma ciascuno, e penso in particolare alla lista dell'assessore Gennaccaro è libero di fare ciò che vuole. Non fosse così, comunque non ci tireremo indietro per questo", ha concluso il sindaco.



