Sci: 'Cene a Tema' chiude l'autunno all'ombra del Latemar

Ultimi appuntamenti della stagione autunnale al rifugio In.Treska della trentina Pampeago che, con Predazzo e l'altoatesina Obereggen (20 minuti da Bolzano), costituiscono le località dello Ski Center Latemar. Il rifugio, nell'ambito della rassegna "Cene a tema" in collaborazione col ristorante Orso Grigio di Cavalese, propone sabato 21 ottobre una cena di pesce e sabato 28 ottobre una cena col tartufo bianco (trasporto partecipanti da e per Pampeago incluso).

In.Treska si trova a 2200 metri all'arrivo della seggiovia Tresca che, dal prossimo inverno, si presenterà rinnovata con nuove seggiole quadriposto. Nuova Tresca e non solo come novità nello Ski Center Latemar che aprirà la stagione in notturna ad Obereggen venerdì 24 novembre (ore 19), sabato 25 novembre gli impianti di Pampeago e Obereggen e relativi collegamenti, il 3 dicembre anche quelli di Predazzo. Altra novità della stagione invernale sarà l'Aperitivo lungo in notturna nel rifugio Oberholz di Obereggen a 2096 metri d'altezza, raggiungibile per la prima volta in notturna grazie all'installazione dell'illuminazione, a cura della società Obereggen Latemar Ag, lungo il tracciato della storica seggiovia Oberholz inaugurata nel 1972. Inoltre dal 25 novembre al 7 aprile 2024, sulla pista Toler sempre sul versante di Obereggen, gli sciatori potranno mettere alla prova le proprie abilità in uno slalom parallelo: due telecamere riprenderanno la gara lungo i 200 metri dello slalom. Al termine gli sciatori riceveranno il tempo impiegato ed un video della discesa che potranno scaricare gratuitamente.





