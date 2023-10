Rapine nelle stazioni di Brunico e Bressanone

I carabinieri di Brunico hanno tratto in arresto in flagranza di reato per rapina aggravata ai danni di un minorenne un 19enne cittadino italiano già conosciuto alle Forze di Polizia. A seguito di una richiesta di intervento giunta al 112, i militari sono intervenuti tempestivamente presso la locale stazione ferroviaria, dove poco prima l'arrestato aveva avvicinato il minorenne dapprima minacciandolo e spingendolo al fine di ottenere la linea dati dell'hotspot dal telefono del 15enne e quindi colpendolo con un pugno allo zigomo per costringerlo a consegnargli i soldi in contanti in suo possesso.

I carabinieri di Bressanone hanno denunciato un ventenne di origini peruviane per una rapina ai danni di una ragazza una sera della scorsa settimana presso la stazione ferroviaria di Vandoies. La vittima, che si trovava all'interno della stazione in attesa di intraprendere il suo viaggio, è stata avvicinata da uno sconosciuto con il viso parzialmente coperto da una mascherina Ffp2. Dopo aver provato invano ad iniziare una conversazione con la ragazza, le ha strappato di mano il telefono cellulare per poi scappare. La ragazza è riuscita a raggiungere il rapinatore che però ha reagito con forte gomitata sul viso, facendola cadere a terra.

La vittima, ripresasi dallo spavento e dallo stordimento, con grande determinazione si è recata alla non lontana Stazione Carabinieri di Vandoies. In meno di due giorni, il presunto autore della rapina è stato identificato. Durante la perquisizione nella casa del giovane, i militari hanno rinvenuto, oltre ad indumenti corrispondenti alla descrizione di quelli utilizzati durante la rapina, anche una collezione illegale di coltelli di varie misure, prontamente sequestrati dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA