Rogo distrugge fienile in Vallelunga

Un incendio ha distrutto ieri sera un fienile a Perwarg, in Vallelunga. L'allarme è scattato verso le ore 21, all'arrivo dei vigili del fuoco il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti del maso. Gli animali che si trovavano nella stalla sono stati tratti in salvo, non si registrano feriti. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio.



