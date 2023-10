Giorgetti, 'il rating non si basa sul gossip'

"Abbiamo scritto una legge di bilancio correttamente impostata e a nostro giudizio troverà la valutazione onesta delle agenzie di rating che l'hanno letta e di certo non basano le loro valutazioni sul gossip e i titoli scandalistici". Lo ha detto a Bolzano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Con la manovra - ha proseguito il ministro - il governo punta "ad andare contro la perdita di potere d'acquisto dei redditi più bassi". Ha inoltre ricordato che le imprese piccole non dovranno più versare l'acconto a novembre ma in rate che secondo Giorgetti è una "rivoluzione copernicana". Il ministro ha anche evidenziato le super deduzioni per chi assume.

Per quanto riguarda gli effetti della manovra sulle due province autonome di Bolzano e Trento, Giorgetti ha detto che si è puntato ad evitare "i contenziosi del passato che sono stati risolti solo da questo governo". In merito alla richiesta di manodopera del settore turistico e agricolo altoatesino il ministro ha ricordato l'impostazione del governo di "combattere l'immigrazione clandestina e promuovere quella regolare tenendo conto delle capacità di assorbimento del tessuto sociale e del mercato del lavoro".

