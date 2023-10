Esposto di Forza Italia Alto Adige contro la lista Centro Destra

Il commissario altoatesino di Forza Italia, Carlo Vettori, ha presentato un esposto contro la lista "Centro Destra" per "l'utilizzo abusivo" dei simboli della stessa Forza Italia, oltre che della Lega e di Fratelli d'Italia, nella propaganda del movimento fondato dall'ex parlamentare della Lega, Filippo Maturi, per le elezioni provinciali di domenica 22 ottobre.

Vettori, consigliere provinciale uscente e candidato lui stesso, ha segnalato ai carabinieri post sui social, volantini e manifesti elettorali della lista "Centro Destra" che, sotto la scritta "Non sai chi scegliere", riportano i simboli di Lega, FdI e Forza Italia invitando a "Non disperdere il tuo voto" e suggerendo, ovviamente, la preferenza per il simbolo "Centro Destra".

Vettori cita nell'esposto una sentenza del tribunale di Palermo secondo cui "il segno distintivo come il nome del partito politico, è strumento di individuazione del soggetto ed è tutelato come espressione dell'identità personale del gruppo di individui che si associano per la condivisione di una determinata idea politica". Il commissario di Fi chiede, quindi, "l'immediata rimozione di tutti i manifesti nonché dei volantini".



