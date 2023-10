=== Meloni, Alto Adige esempio riuscito di sussidiarietà

"Oggi l'Alto Adige rappresenta un esempio riuscito di sussidiarietà in molti settori e non ho avuto alcuna difficoltà, nelle dichiarazioni programmatiche con le quali mi sono presentata in Parlamento, a ricordare l'importanza degli accordi che tutelano l'autonomia di questo territorio. Gli italiani di lingua italiana, come quelli di lingua tedesca o ladina, sono sempre più consapevoli del valore strategico della Provincia di Bolzano nel quadro europeo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista ai quotidiani Alto Adige, Dolomiten e L'Adige.

"Credo che il lavoro che il Governo ha portato avanti in questi primi mesi sull'attuazione dello Statuto di autonomia sia il segno più concreto della vicinanza agli interessi reali dei cittadini e delle Istituzioni locali", prosegue Meloni. "L'Alto Adige ha un'autonomia speciale e questo richiede norme altrettanto speciali. Intendiamo proseguire su questa strada, senza pregiudizi ideologici ma con sano realismo, mettendo sempre al centro l'interesse collettivo".

La premier ribadisce che "il Governo non ha pregiudizi e basa il suo impegno sui dati scientifici a disposizione sulla popolazione di lupi e orsi. Intanto, voglio ricordare che il Consiglio dei ministri ha voluto rispettare i territori e l'autonomia e non ha impugnato le leggi provinciali adottate in materia".

Per quanto riguarda le elezioni provinciali di domenica, Meloni afferma che "saranno i cittadini a decidere domenica prossima chi governerà l'Alto Adige e a determinare il peso che avrà Fratelli d'Italia" e che "ogni voto a FdI è un voto per un Trentino più sicuro, più attento ai bisogni di famiglie e imprese, più vicino alle istanze di chi produce e si rimbocca le maniche ogni giorno".



