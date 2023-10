Stop al gasolio, Funivie San Vigilio passa all'ecocarburante

La Funivie San Vigilio Spa, che, con nove impianti di risalita, opera nel comprensorio sciistico del Plan de Corones, tra la Val Pusteria e la Valle di Marebbe in Alto Adige, ha deciso di passare ad un carburante più pulito.

In futuro, per la sua flotta di veicoli verrà utilizzato il Gtl (Gas-to-Liquid) Fuel Alpin al posto del diesel.

"L'introduzione del Gtl Fuel Alpin è un passo importante verso un futuro sostenibile - afferma Georg Mutschlechner, presidente di Funivie San Vigilio Spa - Operare in modo consapevole e sostenibile dal punto di vista ambientale è il nostro obiettivo primario da molti anni".

L'azienda funiviaria, che è stata la prima con un battipista ibrido in Italia, trasporta ogni anno circa 390.000 visitatori in cima al Plan de Corones e al Piz de Plaies con i suoi impianti. Per assicurare la migliore qualità possibile delle piste, che fan parte del consorzio Dolomiti Superski, è necessario un gran numero di battipista, macchine edili ed escavatori. La "San Vigilio di Marebbe Spa" possiede un totale di undici battipista (ed un battipista di riserva), che vengono utilizzati in inverno nelle ore serali per preparare le piste per il giorno successivo. La maggior parte della flotta funziona a gasolio.

Il ricorso al carburante Gtl Fuel Alpin, un carburante alternativo derivato dal gas naturale che può essere utilizzato nei motori diesel esistenti senza bisogno di modifiche, comporterà riduzione delle emissioni e degli inquinanti atmosferici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA