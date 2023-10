Sequestrati a Vipiteno 2.500 litri di birra di contrabbando

Durante controlli alla barriera autostradale dell'A22, la Guardia di finanza di Vipiteno ha sequestrato oltre 2.500 litri di birra di contrabbando. Stoccata in 62 fusti pronti per la spillatura e destinata a rifornire diversi pub e ristoranti su tutto il territorio nazionale, la birra era stata acquistata in Germania per essere trasportata a bordo di anonimi furgoni, senza i documenti di accompagnamento necessari a garantire la tracciabilità del prodotto anche ai fini del pagamento dell'imposta cui sono assoggettate le bevande alcoliche. Dopo la scoperta della birra, tre conducenti, tutti italiani, hanno fornito le più giustificazioni più disparate.

Uno, in particolare, ha cercato di convincere i finanzieri che il quantitativo rinvenuto sul furgone che guidava (oltre mille litri) fosse destinato al suo personale consumo. Tutta la birra è stata posta sotto sequestro e i conducenti, oltre ai destinatari finali del prodotto, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Bolzano per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA