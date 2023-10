Schlein (Pd), 'in Trentino priorità sanità, salari e università'

"Sono qui per ribadire i punti fondamentali del nostro programma: la sanità pubblica, che purtroppo soffre anche qui in Trentino, dove si è persa attenzione da parte della giunta provinciale su questa priorità importante che è il diritto alla salute delle trentine e dei trentini". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a Trento per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali del 22 ottobre.

Schlein ha indicato come priorità per il Trentino anche "i salari, perché anche qui abbiamo un tema non tanto di livello di occupazione, ma ci sono dei salari che sono mediamente più bassi che nel Nord-Est, che a Bolzano. Si può fare molto di più e da questo punto di vista il Partito democratico è impegnato contro la precarietà e per un salario minimo, che aiuta in generale un aumento dei salari".

Accanto ai salari, ha aggiunto Schlein, c'è anche il "rilancio dell'economia. Eravamo qui poche settimane fa, a dialogo con gli industriali su cosa serve al Paese per guidare le grandi trasformazioni: la transizione digitale, la conversione ecologica possono creare altrettante opportunità di buona impresa e di lavoro di qualità".

In ultima battuta, Schlein ha menzionato l'Università che, ha detto, "è stata sempre un'eccellenza di questo territorio fino a che questa giunta provinciale ha smesso di darle attenzione, ha smesso di crederci e ha addirittura creato un buco di bilancio di 15 milioni, cosa che non era mai successa".

Secondo la segretaria del Partito democratico, il candidato presidente dell'Alleanza democratica e autonomista Francesco Valduga è la persona giusta: "È uno stimato medico oncologo e quindi è certo che metterà la sanità accanto alla cura della comunità con l'attenzione alle persone, il lavoro di qualità e la buona impresa", ha concluso Schlein.



